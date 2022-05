Микел Артета: Ако кажа, каквото мисля, ще ме накажат за 6 месеца (ВИДЕО)

Микел Артета даде едно от най-странните интервюта след мача с Тотнъм, в който неговият Арсенал загуби с 3:0, благодарение на поредното шоу, откраднато от съдията.

„Ако кажа, каквото мисля, ще ме накажат за 6 месеца“, заяви испанският мениджър на „артилеристите“ пред Sky Sports в минути след мача.

Репортерът опита да изкопчи повече подробности от наставника, но той повтори няколко пъти думите си и единствено добави, че журналистите трябва да отправят въпросите си към Пол Тиърни, който взе диригентската палка за „Дербито на Лондон“ тази вечер.

Повод за гнева на Артета бе дузпата и двата жълти картона, които отидоха все на сметката на Роб Холдинг и респективно в актива на Тотнъм.

Английската Висша лига се превърна в символ на слабото съдийство, благодарение на безбройните корекции в правилника на играта, които дават правото на всеки отделен рефер да взема решения на база на собственото си мнение без да следва ясно разписан регламент. Това оставя горчив вкус у редица тимове през кампанията, а в резултат много от отборите не се намират на местата, които справедливо трябва да заемат.

От известно време се заформя мнението във футболна общественост, че арбитрите трябва да дават пресконференции след всеки мач, за да се сблъскват директно с въпросите на журналистите. На този етап обаче футболните федерации ги държат настрана, което буди много съмнения за честността на отделните надпревари.

