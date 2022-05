Манчестър Сити откри статуя на Агуеро

Манчестър Сити откри статуя на бившия си аржентински голмайстор Серхио Агуеро пред стадион "Етихад", съобщиха от клуба. Паметникът бе открит точно 10 години след решителния гол на нападателя срещу Куинс Парк Рейнджърс за победата с 3:2, донесла първата шампионска титла на отбора в ерата на Премиър лийг.

От Сити решиха да окажат чест на най-добрия си голмайстор в историята на клуба, който е вкарал 260 гола в 390 мача. Така стоманената скулптура се присъединява към тези на Давид Силва и Венсан Компания, които бяха открити пред стадиона през месец юли 2021 година.

"Много вълнуващо е за мен да се видя пред стадиона 10 години по-късно. През тези 10 години успях да спечеля много трофеи и да помогна на клуба да стане сред най-добрите в света. Много съм благодарен на Сити да направи статуята като признае за кариерата ми в Манчестър. Това е много специален жест за мен", каза Серхио Агуеро. "За мен беше чест да работя по проект, който означава толкова много за феновете на Манчестър Сити по света", бяха думите на скулптора Анди Скот.

Sergio Aguero's statue is unveiled just 10 years on from his title-winning goal 🏆 pic.twitter.com/A6sfLIHqRt