„Карамелите“ се сринаха пред „пчеличките“ и темата с оцеляването отново е на дневен ред

Евертън загуби с 2:3 домакинството си на Брентфорд и просто хей така след трите поредни мача без загубата темата с оцеляването отново е на дневен ред на „Гудисън Парк“.

Доминик Калвърт-Люин откри резултата в 10', но малко след това Джарант Брантуейт остави „карамелите“ с човек по-малко на терена. В средата на полувремето Шеймъс Колман си вкара автогол, а в добавеното време Ришарлисон върна аванса на домакините от дузпа.

След почивката Йоан Уиса и Рико Хенри донесоха пълен обрат за „пчеличките“ в рамките само на 2 минути, а малко преди края на мача Хосе Рондон влезе от скамейката, за да бъде изгонен за грубо нарушение в 88'.

Така Евертън има два мача, за да не изпадне за пръв път в историята си от елита на Англия, като засега дистанцията от невралгичната зона е 2 точки.

