Ветеран почина по време на футболен мач

Ветеранът на Суонзи - Марк Дейвис, е починал на 49-годишна възраст по време на мач, научихме от клубния уебсайт.

Дейвис е взел участие в срещата между ветераните Пенибонт и Кардиф, когато пада безжизнен на терена, а по-късно медиците констатират смъртта му.

Той играе професионално футбол през 90-те години на миналия век и дори помага на „лебедите“, за да спечелят Синиър Къп на Западен Уелс през 1991 г.

Rest in peace, Mark Davies ❤️



Everyone at Swansea City sends their sincerest condolences to Mark’s friends and family at this sad time.



Once a Jack, always a Jack 🤍🖤



