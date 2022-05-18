Черно море громи Спартак Варна при децата

Децата на Черно море, набор 2010 година, победиха една година по-големите футболисти на Спартак Варна в мач от регионалното първенство за родени 2009 година. Възпитаниците на Миро Мирчев се наложиха с 4:1 срещу състава на "соколите", воден от Димитър Митов, на стадион "Корабостроител" под Аспаруховия мост.

Любопитното е, че попаденията за младите "моряци" реализираха четирима различни футболисти. Головете отбелязаха Юлиян Димитров, Васил Радичков, Георги Денчев и Руслан Стоянов, съобщават на клубния си сайт от Черно море.

Съставът на Черно море: Давид Цветанов, Пламен Савов, Денислав Велинов, Витомир Тодоров, Веселин Велинов, Руслан Стоянов, Георги Кателиев, Васил Радичков, Георги Денчев, Юлиян Димитров, Рафи Рафиев, Михаил Русев, Симеон Маринов, Борислав Ангелов, Никола Петров и Павел Михайлов.