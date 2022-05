Дортмунд върна бившия си временен треньор за постоянно

Борусия Дортмунд назначи за постоянно Един Терзич на поста старши-треньор за идния сезон, научихме от официалния уебсайт на клуба.

Младият специалист работи за кратко при „жълто-черните“ миналата година, след като Люсиен Фавр бе уволнен рано-рано през сезона, но сега ще има възможност да взема решенията до 2025 г.

Терзич сега ще наследи на поста Марко Розе, който не успя да реализира целта на тима, за да стигне до титлата в Бундеслигата. Изглежда точно това ще е основната задача на 39-годишния треньор.

