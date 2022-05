Ливърпул се подсили с детето-чудо на Чемпиъншип

Ливърпул официално представи първата си лятна покупка и това е детето-чудо на Чемпиъншип - Фабио Карвальо.

19-годишният португалец бе подсигурен отдавна от „мърсисайдци“, но едва сега сделката бе обявен, като информацията в медиите е, че той е струвал само €5,5 млн., защото договорът му с Фулъм изтича.

Карвальо играе в центъра на терена, а от тази си роля вкара 11 гола и направи 8 асистенции през изминалата кампания.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.



The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌