Байерн Мюнхен представи първата си лятна покупка

Байерн Мюнхен официално представи първата си лятна покупка в лицето на мароканеца Нусаир Мазрауи, който пристига със свободен агент от Аякс.

24-годишният десен бранител изигра страхотен сезон за „синовете на боговете“, като от позицията на краен защитник успя да отбележи дори 5 попадения.

„Баварците“ отдавна биват критикувани за липсата на класа точно в тази зона, след като Бенжамен Павар бе преквалифициран в централен защитник.

Договорът на Мазрауи ще бъде за 4 години, а на този етап в медиите няма надежда информация за финансовите му условия.

A sneak preview of what we can expect 👀#MiaSanMia #ServusMazraoui pic.twitter.com/srPJy4ySSf