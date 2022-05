Сбиха ли се футболистите на Рома след триумфа с титлата в Купата на конференциите?

В сряда вечер Рома триумфира с титлата в Купата на конференциите, но секунди след последния сигнал направи впечатление как двама играчи на шампионите едва не се сбиха. Джанлука Манчини видимо се подразни за нещо на своя съотборник Браян Кристанте и го отблъсна.

После пък, след награждаването с купата и медалите, същият този Манчини замахна и вероятно удари ганайския си колега Феликс Афеня-Гиан.

Според африканеца обаче няма никакъв проблем. “Това не е нищо сериозно. Ние се шегуваме и бием в същото време. Така са нещата при нас. Това е нещо нормално, нищо не е станало”, заяви Феликс Афеня-Гиан.

Манчини беше сред най-дейните в празненствата и дори нахлу в залата за пресконференции, когато треньорът на “вълците” Жозе Моуриньо говореше пред медиите. Според коментари на феновете в социалните мрежи 22-годишният италианец просто така се държи и не е сърдит на никого.

Самият Манчини също показа, че няма никакъв проблем с Кристанте, след като в интервю след срещата го похвали: “Браян е страхотен! Той е мълчалив като човек, но когато стъпи на терена, винаги е за пример.” Иначе бранителят се пошегува, че като по чудо е изиграл финал, без в него да получи картон.

