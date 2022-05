Кое лиши Ливърпул от мечтания квадрупъл?

Ливърпул е един от най-добрите отбори в света в момента и в това няма никакъв спор. Историята обаче помни победителите, а тази година клубът отстъпи двата най-важни трофея на Манчестър Сити и Реал Мадрид. Какво не стигна на „мърсисайдци“ за мечтания квадрупъл? Ще се опитаме да си отговорим на този въпрос в следващите редове.

Тимът изигра всички възможни мачове този сезон - 63. 38 от тях бяха във Висшата лига, 13 в Шампионската лига и по 6 в двете национални купи. Общо бяха допуснати само 4 загуби, а головата разлика на тима е 147:48. Това е статистика, срещу която трудно може да се говори, но фактите ни принуждават да го направим.

Нека първо проверим какво се случи в английския шампионат. Там сезонът започна малко мудно. Бе записано равенство срещу Челси на „Анфийлд Роуд“ (1:1), равенство с Брентфорд навън (3:3) и още една подялба на точки срещу Манчестър Сити у дома (2:2). След това дойдоха и гръмките победи с по 0:5 над Уотфорд и Манчестър Юнайтед, като втората сякаш накара всички да смятат, че това ще е специална година за Ливърпул. И тъкмо тогава Брайтън открадна точка на „Анфийлд“ (2:2), а Уест Хям Юнайтед нанесе първото поражение за сезона на тима на Юрген Клоп (3:2). После дойде и традиционно трудния декември, когато Тотнъм и Челси отново отмъкнаха по 1 точка, а Лестър Сити дори взе 3 у дома (1:0). Там някъде Клоп си върна Садио Мане и Мохамед Салах, които бяха с националните си отбори за Купата на африканските нации и дойде една серия от 10 поредни победи, в които бе стопена разликата с „гражданите“. И пак точно те ѝ сложиха край с 2:2 на „Етихат“. Всичко отново си дойде на мястото след поредния разгром с 4:0 над Ман Юнайтед, но Тотнъм провали плановете на „червените“ с още едно равенство (1:1).

We fought until the end.

I’m convinced this experience will help us to learn and come back much stronger next year.



Paris was full of red fans and I would like to thank all of you for your outstanding support during this final and the whole year.

❤️🔴 pic.twitter.com/Hou2OLfVCW — Ibrahima Konate (@IbrahimaKonate_) May 29, 2022

Поглеждаме сега към Купата на Лигата, където бе спечелен първият за годината трофей. Ливърпул се справи с Норич Сити и Престън Норт Енд без особени проблеми, но след това Лестър даде сериозен отпор. В този мач се стигна до дузпи, които бяха спечелени от момчетата на Клоп. На полуфинала бе срещнат Арсенал, а регламентът предвиждаше разменено гостуване. След 0:0 при първия мач Диого Жота стана герой в реванша и донесе успех с 0:2 за отбора си. На финала пък Челси изкара игровите минути без да допусне гол, а след общо 22 дузпи победата отиде в посока Ливърпул.

ФА Къп обаче е доста по-значим трофей. Там „мърсисайдци“ имаха късмета да са домакини в мачовете срещу Шросбъри, Кардиф Сити и Норич Сити, като всеки от тези скромни тимове отбеляза по един гол, но си тръгнаха победени. Последва гостуването на Нотингам Форест, спечелено минимално отново с гол на Жота в 78'. На полуфинала Манчестър Сити едва не бе прегазен за едно полувреме с 0:3, но след почивката резултатът стигна до 2:3 и на „червените“ им се наложи да треперят до последния съдийски сигнал. Отново Челси бе съперникът във финала и отново нямаше голове. При дузпите този път няма нужни „само“ 14 изпълнения, за да видим трофея в ръцете на отбора в червено.

В Шампионската лига Ливърпул затвърди статута си на фаворит, след като в една група с Атлетико Мадрид, Порто и Милан спечели всичките си мачове. На Елиминациите обаче Интер предложи сериозна съпротива. Тогавашният действащ шампион на Италия загуби у дома с 0:2, а в реванша стигна до победа с 0:1, въпреки че трябваше да играе половин час с човек по-малко на терена, тъй като Алексис Санчез бе изгонен с пресилен втори жълт картон. После дойде ред и на мачовете срещу Бенфика. Отново „мърсисайдци“ взеха победа в гостуване с 1:3, а в реванша станахме свидетели на голово зрелище от 3:3. Полуфиналът с Виляреал се оказа не по-малко интригуващ. На „Анфийлд Роуд“ резултатът бе 2:0, а на „Ещадио де ла Керамика“ „жълтата подводница“ неутрализира пасива си през първата част. След почивката бе постигнат пълен обрат за англичаните, но не и без червения картон на Етиен Капу няколко минути преди края на мача. На финала всички знаем какво се случи, тъй като стана едва преди няколко дни. Реал Мадрид спечели с 0:1, благодарение на страхотния Тибо Куртоа и попадението на Винисиус Жуниор в средата на втората част. Имаше и отменен гол на Карим Бензема, който все още подлежи на дебат.

This is special 🤩

After such a big disappointment being received like this is a big lesson !

The season was great and with all of you by our side we will fight for everything again next season 🙏 THANK YOU REDS pic.twitter.com/eAu7pHLhgo — Diogo Jota (@DiogoJota18) May 30, 2022

Колкото и силен да изглежда отборът на Ливърпул през изминалия сезон 2021/22, няма как да не заключим, че в дербитата тимът демонстрира сериозно колебание и то в зоните, в които виждахме най-сериозна доминация през голямата част от мачовете. Защитата допусна прекалено много голове, когато отборът трябваше да се защитава, а атаката се провали в сюблимните моменти. Липсата на класически централен нападател се оказа сериозен проблем за Юрген Клоп. Ако в предходните години Дивок Ориги влизаше от резервната скамейка, за да даде съвършено различен облик на тима, то през тази кампания белгиецът стана още по-краен избор след Диого Жота и Роберто Фирмино. Прекалено често дори германският специалист залага на схема без централен нападател, използвайки Садио Мане, Мохамед Салах и Луис Диаз.

Нашата критика пада върху офанзивната схема на треньора. Видимо Клоп подобри опциите си в защитата с привличането на Ибрахима Конате, а в центъра на терена Тиаго Алкантара му донесе това, което липсваше толкова дълго време в средата на игрището - креативност и фантазия. Отпред обаче бе привлечен само Диаз, който е отличен флангови нападател, но по нищо не се различава от вече наличните играчи. Може би трябваше да се потърси заместник на Фирмино със съвсем различен профил на таран. Бразилецът сякаш изигра най-силните си години на „фалшива деветка“, а Жота не разполага с нужната физика, за да доминира в борбата за високите топки, колкото и добре да се справя при играта с глава. Малко повече доверие в Ориги и може би днес щяхме да пренаписваме историята с мечтания за всички фенове на клуба квадрупъл. Но не би.

"This is the best club in the world" ❤️ pic.twitter.com/zMsyC5Q5FB — Liverpool FC (@LFC) May 29, 2022