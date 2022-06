Гарет Бейл сложи край на сладко-киселата си история в Реал Мадрид с усмивка

Една от най-противоречивите фигури в съвременния футбол - Гарет Бейл, официално се раздели с Реал Мадрид, след като договорът му с клуба изтече.

Уелсецът написа дълго прощално съобщение в социалните мрежи, с което си взе сбогом с клуба и неговите фенове. В него той се фокусира само върху позитивите за изминалите 9 години, като остави настрана скандалите, в които се замеси.

32-годишното крило пристигна на „Сантиаго Бернабеу“ срещу €101 млн. от Тотнъм Хотспър през 2013 г., а в последвалите години той записа над 250 мача, вкара повече от 100 гола и даде почти 70 асистенции. По този начин той спечели 5 златни медала от Шампионската лига и 3 пъти триумфира в Примера Дивизион.

Другата страна на монетата го представя като човек, който отказа да научи испански, прекарваше повече време на голф игрището, отколкото на тренировъчната база на Реал и на няколко пъти категорично отказа да си тръгне или да си намали заплатата, въпреки продължителните си контузии и кошмарна форма.

