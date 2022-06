Първи полуфинал в кариерата за Чилич на Roland Garros

Мартин Чилич се класира за първия си полуфинал на Roland Garros в кариерата след поредна лекция на опустошителния си сервис над Андрей Рубльов.

Хърватинът заби цели 33 аса в хода на мача, докато при всички останали показатели двамата с руснака имаха сходни показатели.

Срещата продължи точно 4 часа и 10 минути, за да видим успех на Чилич с 3:2 сета.

В първия Марин допусна един от редките пробиви на свой сервис в най-неудобния момент, за да отстъпи със 7:5.

При втория сет ролите се обърнаха и сервисът на Рубльов бе пробит още в началото, а частта приключи при 3:6.

В третия сет отново видяхме само един пробив и той пак бе в пасива на световния №7. Този път разликата бе 4:6 в полза на Марин Чилич.

Резултатът бе изравнен до 2:2 след 6:3 в полза на Андрей Рубльов, тъй като той демонстрира повече търпение в разиграването в защита.

В последния пети сет нямаше пробиви и логично стигнахме до тайбрек, в който световния №23 включи всичко най-добро в действие, за да стигне до победата с 6:7(10).

FIRST CROATIAN TO REACH ALL FOUR GRAND SLAM SEMI-FINALS 🔥 @cilic_marin @rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/QBIqPZ1EWr