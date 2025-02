Неймар избухна в сълзи при завръщането си в Сантос (ВИДЕО)

Бразилската звезда Неймар се завърна в родния си клуб Сантос. Нападателят бе посрещнат от хиляди фенове, които бяха изпълнили трибуните на стадиона.

Домакините бяха изградили специална сцена, по която Неймар премина.

При излизането си на терена, футболистът не успя да сдържи сълзите си и се разплака под бурните аплодисменти на феновете на Сантос.

Преди няколко дни Неймар прекрати договора си с Ал Хилал, където успя да изиграе едва седем мача заради тежките контузии, които го преследваха в Саудитска Арабия.

Вижте видео от емоционалния момент:

Neymar’s return to Santos is beautiful.



Every footballer should return to their childhood clubs before retirement.



pic.twitter.com/x4agb2mbel