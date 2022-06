Кубрат Пулев: Уважавам Чисора, защото винаги отива на война ВИДЕО

Кубрат Пулев и Дерик Чисора дадоха официална пресконференция в Лондон в присъствието на промоутъра Еди Хърн и мениджъра Ивайло Гоцев преди дългоочаквания реванш помежду им на 9 юли в английската столица, предаде Спортал.

През май 2016-а в Германия Кобрата постигна една от най-знаменитите си победи именно срещу британеца с разделено съдийско решение и отново спечели европейската титла в тежка категория.

Двамата с Чисора на пресконференцията демонстрираха добро настроение и взаимно уважение, като дори се обзаложиха помежду си за крайния изход от сблъсъка.

“Искам да кажа на Дерик, че го уважавам, защото винаги приема сблъсъци с тежки съперници като мен, а и в последните си три мача. Той не се страхува от никого и затова има моя респект. Какво мога да кажа за себе си, освен, че съм напълно готов.

Джери Форест имаше сходен стил с този на Чисора и за мен беше като един добър спаринг. Той не можеше да ме нарани и почти нищо не можеше да направи. Спечелих лесно, а Дерик ще е труден съперник. Имаме история и ето че след няколко години отново сме един срещу друг. Аз научих много от последните си битки и се развивам добре.

Не се бях подготвил добре за мача с Джошуа, а и бях изкарал ковид. Не казах нищо пред медиите, но дори не бях правил спаринги. Но в кондиционно и техническо отношение съм страхотен, просто не бях подготвен. Това си е единствено моя грешка.

Сега съм здрав и готов да се бия с моя приятел Дерик. Ще бъде интересна битка със сигурност, защото той е опасен. Ще му покажа и този път. Уважавам го, защото няма планове, а просто иска да иде на война. Трябват повече такива бойци.

В предишния ни дуел имаше и шоу елементи, но в бокса се случва и затова този спорт е толкова интересен в цял свят. На мен ми харесва.

Концентрирам се върху тази битка и после ще мислим отново за световната титла. Дерик гарантирал, че ще ме нокаутира, но това са просто приказки, ние имаме нужда от нещо реално, от нещо истинско.

Ще има много боксови размени, може да има и мръсни боксови номера на ринга, защото се случва понякога. Това е спорт и съм техническо по-добър от него, не виждам как може да гарантира, че ще ме нокаутира. Никой не може да каже какво ще се случи, затова този сблъсък е толкова интересен.

За предишния двубой се готвих два-три месеца, а за този вече се готвя от около месец. В много добра форма съм и Чисора ще се изправи срещу едно много интелигентно и диво животно.

Ние, българите, сме много гостоприемни и винаги се отнасяме много добре с гостите си. Сигурен съм, че Дерек също има много фенове там и не се учудвам, че има добри спомени от предишното си посещение.

Накрая отново казвам, че ще бъде много интересна битка. Никой не знае какво ще се случи, нека не говорим предварително толкова, за да не се срамим после, когато битката е свършила. Дерек обича да говори прекалено много, но аз мисля, че това е излишно.

Съгласен съм да се обзаложим за края на изхода”, завърши Пулев и наистина двамата с Чисора насаме си прошепнаха параметрите на баса.

