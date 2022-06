Бивш бранител на Байерн Мюнхен кръсти сина си на името на клуба

Бившият бранител на Байерн Мюнхен - Сами Куфур, кръсти детето си на името на германския гранд, научихме от Football Ghana, цитиран от Gong.

Момчето на ганаеца се казва Мюних Осеи Куфур-младши, за да е ясно на всички, които го опознаят, че баща му е играл футбол за един от най-големите футболни отбори в света.

Куфур стартира професионалната си кариера през 1994 г., минавайки за кратко през академиите на Кинг Фаисал и Торино, като в последствие изигра почти 300 мача за „баварците“.

Ex-Ghana and Bayern Munich defender Sammy Kuffour loves the club and city so much to the extent he has named his son, Munich Osei Kuffuor Jr. pic.twitter.com/lE6s5ytbCu