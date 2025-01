Снимат документален филм за Мелания Тръмп

Погледът към третата съпруга на Доналд Тръмп – Мелания Тръмп – се очаква да се промени драстично благодарение на нов, откровен документален филм. Режисьорът Брет Ратнър, носител на множество отличия, е зад камерата на продукцията, а Amazon Prime Video си осигури ексклузивни права за излъчване и разпространение в кината по-късно тази година.

От Amazon съобщиха в неделя, че снимките вече са стартирали. Филмът обещава „безпрецедентен задкулисен поглед“ към живота на Мелания, представяйки го като „поразителна, уникална история“. Бившата първа дама, която наскоро издаде собствена автобиография, се подготвя за завръщането на съпруга си в Белия дом на 20 януари.

Този проект е поредната връзка между гиганта Amazon и бранда „Тръмп“. През декември Amazon дари внушителния 1 милион долара за тържествата около встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, а също така се ангажира да излъчи церемонията по полагане на клетва през Prime Video – жест, оценен на още един милион.

Взаимоотношенията между Джеф Безос и Доналд Тръмп невинаги са били спокойни – по време на първия мандат на Тръмп той често критикуваше Amazon и атакуваше „The Washington Post“, собственост на Безос. Напоследък обаче напрежението сякаш е потушено, като Amazon и други технологични гиганти поддържат по-близки отношения с евентуалната нова администрация на Тръмп.

През декември Джеф Безос не прикри вълнението си от евентуалната предстояща дерегулация и сподели оптимистично мнение относно втория мандат на Тръмп. През октомври обаче Безос забрани на „The Washington Post“ да подкрепя кандидат за президент, което предизвика анулиране на десетки хиляди абонаменти и доведе до протести от дългогодишни журналисти. През уикенда карикатурист напусна изданието, след като негов материал, изобразяващ собственика на вестника и други медийни магнати в поза на подчинение пред новоизбрания президент, бе отхвърлен от редактор, пише още Mirror.

