„Кенгурутата“ ще играят на Мондиала за сметка на „инките“

Един от последните баражи за класиране на Световното първенство по футбол бе спечелен от отбора на Австралия след дузпи срещу тима на Чили.

Двата тима не си отбелязаха голове в редовното време и продълженията, което наложи решаването на спора с наказателни удари. Андрю Редмейн се превърна в герой за „кенгурутата“, тъй като се появи от резервната скамейка, за да пази на вратата, а с действията си той принуди Луис Адвинкула да стреля в гредата и след това спаси удара на Алекс Варела. За австралийците пък пропусна Мартин Бойл.

Австралия така попада в групата на Франция, Дания и Тунис, като това ще е шестото участие за страната на Мондиал.

In our centenary year, we’re ready to #GiveIt100 at another @FIFAWorldCup 💯💚💛



The Socceroos have done it. #AllForTheSocceroos pic.twitter.com/eakA3X0SOT