Тайсън Фюри: Show me the money! И ще се завърна на ринга!

Тайсън Фюри за пореден път си смени мнението по повод пенсионирането от бокса, като сега отново прояви типичния си стил за колоритно изказване по темата със завръщането си.

„Ще се завърна на 100% на ринга, ако, както Джери Магуайър казва във филма си - „Show me the money!“ (Покажете ми парите). Ако някой може да го направи, това е Франк Уорън. Наричам го „Магьосника“ и предстои да реализираме някои наистина големи неща“, каза Фюри в интервю за промоутърската компания на Уорън - Queensberry Promotions, цитирана от The Guardian.

„Циганския крал“ шокира мнозина след мача си с Дилиан Уайт, когато многократно обяви, че се оттегля от боксовата сцена като шампион и то без нито една загуба. С това си решение той разочарова мнозина, защото така и не го видяхме в бой срещу Антъни Джошуа и Олександър Усик.

AS твърди, че Фюри е изкарал $29,5 млн. от битката си със „Събирача на трупове“, но без това да включва продажбите на билети за „Уембли“ или PPV абонаментите в интернет. Не е изключено сумата да е над $100 млн., но засега тази информация не е публично достояние.