Погба вбеси феновете на Ман Юнайтед след видео, в което казва, че £300 хил. на седмица не са пари

Пол Погба продължава да съсипва имиджа си на звезда от световна величина, след като официално стана ясно, че напуска Манчестър Юнайтед. Французинът промотира биографичното си видео по Amazon Prime, което тръгва по стрийминг платформата от днес (17 юни), а от краткия клип се чува как определя сумата от £300 хил. на седмица за никакви пари.

Реакцията на футболните запалянковци не закъсня и срещу него се изсипа вълна от недоволство, като мнозинството от хората заклеймяват французина като „алчен“.

The Athletic разкрива, че откъсът е от момент, в който Погба разговаря с покойния вече суперагент Мино Райола. Двамата обсъждат офертата на „червените дяволи“ за новия му договор през лятото на 2021 г. Именно тогава италианецът споделя на своя клиент, че предложението е за £300 хил. на седмица, а централният полузащитник приема думите му с ирония.

„Блъфират. Как може да кажеш на играч, когото наистина искаш, че ще му оправиш подобна оферта? Не ми се е случвало досега“, казва Пол Погба в документалния си филм, докато Райола изтъква, че иска да разубеди клуба, за да не подценява толкова клиента му.

N’abandonnez jamais vos rêves.

The Pogmentary : Disponible le 17 juin sur @PrimeVideoFR



Never give up on your dream.

The Pogmentary : Available June 17 on @PrimeVideoFR #BornReady 🔥 #ThePogmentary pic.twitter.com/eVHnlRPeGD