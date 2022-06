20 август 2022 г., Джеда, Саудитска Арабия - това ли е окончателната уговорка между Усик и Джошуа?

Реваншът между Антъни Джошуа и Олександър Усик за шампионските пояси в тежка категория се протака толкова дълго време, че чак не звучи реален фактът, че имаме официални дата и място. Или поне това е последната дума на промоутъра Еди Хърн.

Днес той обяви, че мястото на срещата ще е Джеда в Саудитска Арабия, а датата е 20 април 2022 г., което е точно след два месеца

Остава сега само да се надяваме, че нищо няма да попречи на тези двама топ бойци да се подготвят максимално добре за тази битка и да ни предложат шоуто, което всички любители на бокса заслужаваме.

The time has come! Mark your calendars for the unified Heavyweight Championship of the World! #RageOnTheRedSea #andthenew @gsaksa_en #August20 #UsykJoshua2 pic.twitter.com/TmO0wuVv2L