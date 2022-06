Официално назначиха наследника на Ерик тен Хаг

Новият мениджър на Манчестър Юнайтед - Ерик тен Хаг, официално има своя заместник в Аякс - Алфред Шрьодер, научихме от клуба.

Шампионът на Ередивизие парафира за две години с 49-годишния специалист, като това е своеобразна промоция за него, тъй като прекара няколко сезона като асистент на предшественика си.

Шрьодер натрупа управленски опит в белгийския Брюж преди да реши да се завърне в Амстердам и да продължи прогреса в кариерата си.

