Футболист с български корени блести в САЩ

Нападателят от български произход Индиана Василев вкара два късни гола за победата на Интер Маями над Минесота с 2:1 в среща от американската Мейджър лийг сокър.

Индиана, син на бившия футболист на Сливен Денчо Василев, влезе като резерва в 83-а минута и четири по-късно изравни за 1:1, а в последната минута вкара и победния гол. Интер Маями заема осмо място в Източната конференция.

Бившият футболист на Левски Станислав Иванов започна като титуляр за Чикаго Файър при поражението от Хюстън Динамо с 0:2. Българският халф бе сменен от Джон Еспиноса в 59-а минута. Чикаго остава на дъното с най-лош баланс в шампионата. Начело в Източната конференция е Ню Йорк Сити, а на Запад води ФК Лос АНджелис с 30 точки.

“When I came on today I wanted to score, assist and help the team.”



