Защо спасителите не скочиха след припадналата плувкиня?

Припадналата Анита Алварес разбуни духовете в света на плуването. Участничката в артистичната дисциплина на световното първенство в Будапеща живее втори живот, благодарение на своята треньорка Андреа Фуентес, пише bTV.

В края своето изпълнение американката просто изгуби съзнание и започна да потъва... И докато всички чакаха реакция от спасителите, които задължително са около басейна, нейната треньорка Андреа успя да я извади извън водата. За щастие именно тази бърза реакция спаси живота на Анита, която е добре. Но пък остана един важен въпрос - Къде бяха спасителите?

Оказва се, че сочената за една от най-ненужните професии - спасител на голямо състезание по плуване, има строги правила. Отговорните лица не могат да влязат в басейна без изричното позволение от съдиите. Това пише и в доклада на отговорника за здравето на участниците на световното - Бела Маркели. Причината за строгото правило е проста. Съдията решава дали влизането в басейна на спасителите е толкова наложително, че да се рискува провеждането на цялото състезание.

Мерсели все пак разкрива, че в случая с Анита и спасителите са пренебрегнали правилото. "Щом треньорката ѝ скочи, и те скочиха. Никой не е чакал знак от съдията", каза тя. От Световната федерация по плувни спортове (FINA) вече заявиха, че ще преразгледат именно това правило за знак от реферите при ситуации, застрашаващи живота на плувците.

American synchronized swimmer Anita Alvarez faints and sinks to bottom of the pool during World Championships. Her coach, Andrea Fuentes, heroically dives in and saves her. Alvarez is recovering well. pic.twitter.com/ne369qFUhg