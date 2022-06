Лондон: Женският спорт трябва да е само за хора, които са родени жени

Британският спортен министър Надин Дорис се обяви против предложението транссексуалните да се състезават в женските дисциплини, след като проведе среща по този повод с редица правителствени организации, научихме от Euronews.

„Не бива да се преструваме, че полът няма директно влияние върху атлетическите способности на човека. Да караме жени и тинейджърки да се състезават срещу някого, който биологично се е родил мъж по същество е нечестно. Днес искам позицията ми да бъде абсолютно ясна - очаквам спортните организации да следват протокола, че състезателните женски спортове са запазени за хора, които са родени с женски пол“, написа Дорич в Twitter след срещата.

Just met with sport governing bodies to discuss trans participation. This is a complex and emotionally charged issue - but it’s one that has been ducked for too long. We can’t pretend that sex doesn’t have a direct impact on a person’s athletic performance. (1/5) pic.twitter.com/J69U0wbNvS