Логън Пол подписа договор с WWE и вече предизвика Майк Мизанин

Кариерата на инфлуенсър за Логън Пол продължава да отстъпва място на амбицията му за професионален спорт. Този път той официално се похвали с договор със Световната кеш федерация (WWE).

27-годишният ютюбър побърза да хвърли ръкавицата срещу Майк Мизанин, след като двамата вече се изправиха един срещу друг на специалното шоу Wrestle Mania 38.

Пол записа няколко победи в професионалния бокс, но изглежда кечът му предлага нови възможности, за да изгради име за себе си в света на спорта и шоубизнеса едновременно.

.@LoganPaul signs the dotted line at WWE Headquarters ahead of #SummerSlam.



📸 https://t.co/0Wn4tI87G2 pic.twitter.com/vwA7D8hAlg