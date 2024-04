Изхвърлиха звезда в кеча от хотел, взели я за проститутка

Канадската звезда в кеча - Челси Грийн, се оплака от тенденциозно отношение на персонала на голям хотел в Бруклин, Ню Йорк. 33-годишната фурия решила да се почерпи покрай участието си в голямо събитие от веригата WWE, но била помолена да напусне.

Man… one night you’re wrestling at Barclays Center, having the time of your life and the next you’re being kicked out of @FairmontHotels and accused of being an escort because of your outfit😵‍💫

Life is funny! Maybe next year I won’t celebrate Wrestlemania weekend at The Plaza… pic.twitter.com/U2oDSOfMj7