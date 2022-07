Ди Мария също бе представен с екипа на Ювентус

Анхел Ди Мария официално се присъедини към Ювентус след кратки преговори между двете страни.

Аржентинското крило ще прекара следващите 12 месеца в Италия, като така вече ще е играл в 4 от 5-те водещи първенства в Европа. Преди това той носеше екипите на Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед и ПСЖ.

Ди Мария бе представено само час след новината за Пол Погба, като и двамата идват със свободни агенти.

🗣🤳 Angel with a special message for you, Bianconeri! 😀👋#WelcomeAngel pic.twitter.com/81ECGWsUYQ