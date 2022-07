Хаос в ATP след Уимбълдън: Джокович пропадна с 2000 точки, а Федерер остана с 0 точки

Войната между Русия и Украйна продължава да предизвиква сериозен хаос в световния тенис, като този път Световната организация за мъжки тенис (ATP) реши да не присъжда точки от Откритото първенство на Великобритания (Уимбълдън), след като организаторите отказаха правото на участие за руските и беларуските тенисисти. В резултат на днешния 11 юли (понеделник) осъмнахме с най-странната класация при мъжете, откакто може би съществува ранкинга.

Новак Джокович записа пореден успех в турнира, което трябваше да му гарантира 2000 точки и така да опази своето място в топ 3. Именно сърбинът спечели титлата и миналия сезон, а това означава, че той сега пропада до 7 позиция, тъй като губи 2000 точки на база едногодишния цикъл, на който се прави подреждането.

GRAND SLAM NO. 21 AND 7TH WIMBLEDON TITLE FOR @DjokerNole! 👏@Wimbledon | #wimbledon pic.twitter.com/PKzODofb31