Интер изгони легендата Видал

Интер официално разтрогна договора си с Артуро Видал по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.

Легендарният дефанзивен халф прекара две години на „Джузепе Меаца“, в които се окичи с всички местни трофеи, макар и основната му функция да бе на резерва.

35-годишният чилиец сега е свързван с трансфер в бразилския Фламенго, където да се подготви за момента, в който окончателно ще окачи бутонките.

Two years of great highs and excitement together!



¡Mucha suerte! #Gracias Arturo🇨🇱 pic.twitter.com/QKK5Q7ZTcl