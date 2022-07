Порнозвезда покани играч на Манчестър Сити за дебюта си на боксовия ринг (ВИДЕО)

Порнозвездата Ели Брук е напът да запише своя официален дебют в професионалния бокс срещу Ей Джей Бънкър на 16 юли, а за целта тя реши да покани централния защитник на Манчестър Сити - Рубен Диаш, за да я съпроводи до ринга.

Брук разказва пред The Sun, че е видяла снимка по бельо на португалеца в социалните мрежи и е останала впечатлена от видяното. В същото време тя е и един от големите почитатели на „гражданите“, така че това е още една причина, за да търси подкрепа от футболиста.

Междувременно актрисата от филмите за възрастни разказва, че има възможност да води подготовката си за мача в компанията на шампиона на IBF - Ебани Бриджис. И двете са еднакво провокативни с изкусителния си външен вид и поведение пред камерите, като дори ги видяхме край ринга за битката между Кубрат Пулев и Дерек Чисора през миналия уикенд.

„Какво ще правя, ако ми счупят носа ли? Ще си направя пластична операция и продължавам“, каза Ели Брук в отговор на критиките, че може да нарани красивото си лице.

"I've always been aggressive" 💪

"I've got to learn from @EbanieBridges" 🔥

"@rubendias do you wanna do my ring walk?" 👀



Ahead of her @kingpynboxing debut vs AJ Bunker, @ElleBrookeUK opens up on why she has fallen in love with boxing pic.twitter.com/hbqRFjUXN0