Шеф в Байерн: Имам огромен респект към Роналдо, но това не е и няма да бъде тема за нас

Спортният директор на Байерн Хасан Салихамиджич отново обяви, че клубът няма никакво намерение да привлича Кристиано Роналдо от Манчестър Юнайтед. В последните часове в Германия отново се появиха спекулации, че португалецът ще премине на "Алианц Арена", след като баварците се съгласиха да продадат Роберт Левандовски на Барселона.

Hasan Salihamidžić rules out a move for Cristiano Ronaldo once again: "I have a lot of respect for Cristiano Ronaldo, his success and his career. But once again: That was and is not a topic for us" [@kerry_hau]