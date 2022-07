Левандовски: Тези 8 години в Мюнхен са специални

Роберт Левандовски днес направи последна тренировка, на която се сбогува с футболистите на Байерн. Полският голмайстор сменя баварците с Барселона, след като двата клуба се разбраха за трансфер на стойност 45+5 млн. евро.

Очаква се сделката да бъде обявена официално в неделя, а Леви да подпише договор за 4 години с каталунците.

„Тези 8 години са специални, няма как да ги забравя. Имах страхотен период в Мюнхен. Скоро ще летя, но след тренировъчния лагер (б.а на Барселона в САЩ) ще се върна, за да се сбогувам и да организирам някои неща”, каза Левандовски пред „Скай”.

Robert Lewandowski: "These 8 years were special, you don't forget that. I had a great time in Munich. I'm going to fly soon, but after the training camp (with Barcelona in the US), I will be back to say goodbye properly and organize a few things" [@Sky_Torben] pic.twitter.com/uJuk80GPec