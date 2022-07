Нелепа контузия прекрати боя между тежките Аспинал и Блейк (ВИДЕО)

Главната битка на снощната бойна галавечер от UFC Fight Night между Том Аспинал и Къртис Блейк приключи след само 13 секунди игра в Лондон, тъй като британецът се контузи тежко още при първата размяна.

Аспинал пробва кик от близко разстояние с десния крак, но изглежда нарани коляното си и падна на земята в агония.

Срещата бе прекратена с технически нокаут в полза на Блейк, а след това медицинският екип имаше нужда от доста време, за да помогне на контузения боец.

Двамата се почерпиха по бира след мача, когато стана ясно, че няма да има реванш, а Къртис Блейк ще чака победителят от битката между Тай Туиваса и Сирил Ган от елиминатора им за световната титла в тежка категория.

Écoeuré pour les deux combattants, tout d'abord l'ascension d'Aspinall qui est freiné à cause de la blessure et la victoire de Blaydes qui est pas très glorieuse alors que c'est un gros combattant et qui n'a jamais eu de chance dans l'orga #UFCLondon pic.twitter.com/immX86JvL6