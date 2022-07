Каспер Рууд триумфира в Гщаад

23-годишният талант Каспер Рууд спечели финала на ATP 250 в Гщаад срещу Матео Беретини с 2:1 сета.

Италианецът спечели първия сет с 4:6, а във втория изглеждаше, че докосва титлата, но норвежецът спаси брейкпойнт при 4:4, за да изпрати частта в тайбрек в последствие, а там се стигна до поредица от загубени сервиси и при двамата, но по-малко грешки направи Рууд.

Сюблимният момент дойде при 3:1 в третия решителен сет, когато Беретини трябваше да защитава цели 4 брейка, но в крайна сметка загуби своя сервис и мачът приключи с 6:2.

Това е втората титла за сезона на Каспер Рууд и общо 8-ма в кариерата му, като в понеделник ще подобри постижението си в ATP и ще се добере до четвъртото място, което понастоящем се заема от Стефанос Циципас.

BACK-TO-BACK! 🏆 🏆@CasperRuud98 defeats Matteo Berrettini 4-6, 7-6 (4), 6-2 to clinch his second consecutive title in Gstaad!@SwissOpenGstaad | #SwissOpenGstaad pic.twitter.com/s1Jk86aMsz