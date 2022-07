Верстапен остави Хамилтън втори навръх юбилейното му състезание №300

Макс Верстапен триумфира убедително на пистата във Франция, като само две секунди не му стигнаха, за да свали темпото под 90 минути.

Люис Хамилтън записа своя старт №300 в кариерата си във Formula 1 и завърши на второ място с комфортна преднина пред Джордж Ръсел.

Добрата новина за Mercedes е, че двамата пилоти стигнаха до почетната стълба и добавят 33 точки към актива за сезона.

И все пак най-любопитната част от състезанието бе катастрофата на Шарл Льоклер. Пилотът на Ferrari водеше колоната до 18 обиколка, но завой 11 се оказа фатален за него и той отпадна безславно от Гран При на Франция. Това бе първата катастрофа на монегаскът.

Преднината на Верстапен така става още по-голяма, като същото важи и за отбора му - Red Bull Racing RBPT.

Another win to add to the CV for @Max33Verstappen 😉



That's race win no. 27 for the Dutchman 👊#FrenchGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/MPv7bknnVD