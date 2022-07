Изпращат Диего Армандо Марадона в космоса (ВИДЕО)

Диего Армандо Марадона ще излети в космоса заедно с чифт бутонки и послания от негови почитатели от целия своят, научихме от Reuters.

Сателит ще носи един от прякорите на футболната легенда - „Barrilete cósmico“ („Космическото хвърчило“), за да изведе в орбита капсула в памет на спортната легенда.

Видеа с неговите привърженици ще се излъчват в галактическото пространство в опит да се свържат с духа му. Те изобилстват с послания към Марадона, както и с пожелания за бъдещи успехи на аржентинския национален отбор.

Припомняме, че Диего Марадона почина през 2020 г. след продължително лечение и борба със зависимостта му към обезболяващите.

A pair of cleats belonging to soccer legend Diego Maradona is set to be launched into space on board a satellite, along with messages recorded by fans pic.twitter.com/FxorzIO7LV