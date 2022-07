Манчестър Юнайтед даде почти €60 млн. за любимец на Ерик тен Хаг

Аржентинският централен бранител Лисандро Мартинез официално подписа с Манчестър Юнайтед срещу €57,37 млн., по информация на Transfermarkt.

24-годишният защитник бе водеща трансферна цел на новия треньор - Ерик тен Хаг, тъй като двамата работеха заедно в Аякс, за да сформират една от най-стабилните отбрани в последните години за клуба.

Мартинез е третият трансфер на „Олд Трафорд“ през това лято, но на практика е първият високопрофилен футболист, който избира „червените дяволи“. Другите двама са Тирел Маласия и Кристиян Ериксен.

🔥 Feel the fire.



🔴 @LisandrMartinez is ready to bring the heat to United.#MUFC