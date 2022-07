Атлетико Мадрид най-накрая се сдоби с десен защитник за €20 млн. (ВИДЕО)

Атлетико Мадрид официално се похвали с подписа на Нахуел Молина, за когото плати €20 млн. на Удинезе.

Аржентинецът ще прекара следващите 5 години на „Уанда Метрополитано“, като надеждата на Диего Симеоне е, че ще успее с него да реши проблемите в дясната зона на защитата, които тормозят тима му от около две години насам.

Кариерата на Молина се разви доста бързо. Той пристигна при „бианконерите“ едва през 2020 г. със свободен агент от дублиращия тим на Бока Хуниорс, но ето, че две години по-късно той вече е национал с цели 16 мача за „гаучосите“.

🎙 Nahuel Molina



❝Having the chance to play here is a dream❞ pic.twitter.com/LsOer88B7B