Роналдо напуснал "Олд Трафорд" десет минути преди края на контролата с Райо Валекано (СНИМКИ)

Звездата на Манчестър Юнайтед Кристиано Роналдо беше заснет е да напуска „Олд Трафорд“ преди края на контролната среща с Райо Валекано (1:1). Медиите в Англия твърдят, че португалецът е напуснал стадиона десет минути преди последния съдийски сигнал.

37-годишният нападател изигра първия си мач от предсезонната подготовка, след като си взе продължителен отпуск, докато се опитваше да напусне клуба. Но той не успя да впечатли, след като изпусна чудесен шанс за попадение през първото полувреме, а на почивката беше сменен.

Not even waited for the final whistle 😮‍💨 pic.twitter.com/jraOWdoPd5