Суперкомпютър изчисли: Ман Юнайтед има само един процент шанс да спечели титлата във Висшата лига

Отборът на Манчестър Юнайтед има само един процент шанс да спечели титлата във Висшата лига през новия сезон, това изчисли суперкомпютър. „Червените дяволи“ инвестираха сериозно в отбора си това лято, за да сложат край на почти десетгодишното си чакане да се върнат на върха на английския футбол.

Суперкомпютърът на „FiveThirtyEight“ обаче прогнозира, че тимът на Ерик тен Хаг ще завърши сезона на шесто място с 57 точки в актива си. Компютърният анализ също им дава и 18 процента шанс да се класират за Шампионската лига.

Очакванията са, че Юнайтед ще бъде изпреварен за четвърто и петото място съответно от Тотнъм и Арсенал, които се очаква да завършат сезона с 66 и 61 точки. Шансовете на дуото от северен Лондон да спечелят лигата също не са много големи. Суперкомпютърът дава пет на Тотнъм и два процента на Арсенал.

