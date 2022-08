Челси изпреварва Манчестър Сити за подписа на защитник

Челси е близо до това да изпревари Манчестър Сити за подписа на левия защитник на Брайтън Марк Кукурея. „Гражданите” имат сериозен интерес към испанеца, но са готови да платят максимум 40 млн. паунда за правата му, докато „чайките” искат с 10 млн. паунда повече.

„Сините” вече договориха личните условия на крайния бранител, информира журналистът Фабрицио Романо. Сега остава единствено ръководството на лондончани да се разбере с колегите си от Брайтън за трансферната сума.

Двата клуба имат среща днес, на която се очаква повечето детайли около трансфера да бъдат уточнени.

Full agreement now reached between Chelsea and Cucurella on personal terms. Potential contract has been proposal approved, Marc’s prepared to accept once clubs agree on fee. 🚨🔵 #CFC



Chelsea and Brighton in direct talks again today in order to complete the deal. pic.twitter.com/Ey2VF4RGRL