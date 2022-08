Грозни сцени: Фенове на Манчестър Юнайтед се сбиха помежду си

Грозни сцени съпроводиха загубата на Манчестър Юнайтед от Брайтън на „Олд Трафорд” в първия кръг на Висшата лига. „Червените дяволи” отстъпиха с 1:2 на „чайките”, а резултатът може да се определи като исторически. Това бе първата загуба на Юнайтед от този съперник у дома.

Резултатът обаче не бе най-неприятното на „Олд Трафорд”. По време на срещата, фенове на „червените дяволи” се сбиха помежду си на трибуните, а грозните сцени бяха заснети от телевизионните камери.

След края на срещата новият мениджър на Юнайтед Ерик Тен Хаг също не успя да скрие разочарованието си от неуспешния дебют.

Manchester United fans FIGHT each other in the stands at Old Trafford as the Red Devils are beaten by Brighton https://t.co/cBTyY5JeKE