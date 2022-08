Касаткина се завърна в топ 10 след титлата в „Силиконовата долина“

Дария Касаткина отново е част от топ 10 на световния тенис при жените, след като спечели с 6:7(3), 6:1, 6:2 финала в Сан Хосе срещу Шелби Роджърс.

25-годишната тенисистка отново е част от елита след 3-годишна пауза и дори го направи с финал в две поредни години на турнира. Това става за пръв път от 2011 г. и 2012 г. насам, когато същото стори Серина Уилямс.

Рускинята вече е №9 в генералното подреждане и вече може да се похвали с пети трофей във витрината си.

Another comeback win in the books 📚@DKasatkina locks in a tight win over Rogers and returns to the Top 10 for the first time since 2019!#MubadalaSVC pic.twitter.com/xnVyHQUz6M