Интер скъса договора на Алексис Санчез (ВИДЕО)

Алексис Санчез официално вече не е футболист на Интер, като така за пръв път в кариерата си е свободен агент.

„Нерадзурите“ го изпратиха с кратко видео на най-добрите му изпълнения с екипа на клуба, като припомниха ролята му в 3-те трофея, която спечели тимът през изминалите две години.

През годините Санчез струваше общо над €100 млн. за трансферни суми, дадени от Барселона, Арсенал и Манчестър Юнайтед. Сега обаче съдбата му е неясна, а и не е изключено да помисли за пенсиониране, защото все пак е на 33 години.

1️⃣0️⃣9️⃣ appearances 🏟️

2️⃣0️⃣ goals ⚽

3️⃣ trophies 🏆

One unforgettable run towards the corner flag ⛳#GrazieAlexis pic.twitter.com/0amAmPKt5H