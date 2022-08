Григор Димитров със страхотен обрат от 4:1 срещу Алекси Галарно

Григор Димитров постигна успех с 0:2 сета на Алекси Галарно на старта на участието си в „Мастърс“ турнира в Монреал.

Срещата бе прекъсната за кратко заради дъжд, но все пак българинът спечели първата част с 4:6, благодарение на безапелационната си игра на свой сервис и пробива при 2:2.

След паузата се стигна до ранен пробив за канадеца и затова той се озова напред в резултата с 4:1 след двайсетина минути на корта. След това хасковлията се мобилизира и успя да върне пробива за 5:4, като дори не допусна сетбол. След това повтори упражнението за обрат и приключи мача на 0 след 5:7 във втория сет.

Григор Димитров така се класира на 1/16-финалите, където ще се изправи срещу победителя от двойката Денис Шаповалов - Алекс Де Минор.

