Серина Уилямс слага край на знаменитата си тенис кариера

Серина Уилямс ще сложи край на знаменитата си тенис кариера по време на тазгодишния US Open. Това обяви Уилямс на пресконференция след победата си над Нуриа Парисас (Испания) с 6:3, 6:4. Успехът бе първи за американката на сингъл след 430 дни, откакто спечели Даниел Роуз Колинс на Откритото първенство на Франция през 2021 г.

"Идва момент в живота, когато трябва да решим да поемем в друга посока. Това винаги е трудно, когато обичаш нещо толкова силно. Боже мой, обичам тениса, обичам да играя. Но сега обратното броене започна. Трябва да се съсредоточа върху това да бъда майка, духовните си цели и най-накрая да открия една различна, но просто вълнуваща Серина. Ще се насладя на следващите няколко седмици", заяви Серина, явно намеквайки, че ще се откаже след US Open.

“I guess there’s just a light at the end of the tunnel.” 🥹@serenawilliams | #NBO22 pic.twitter.com/i8nYbDZHPa