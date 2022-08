Алексис Санчез едва не се преби при първата среща с феновете на новия си отбор (ВИДЕО)

Алексис Санчез официално вече е футболист на Олимпик Марсилия, но при представянето си едва не получи контузия, научихме от GFFN.

Чилиецът мина пред тълпата от екзалтирани запалянковци, които подпалиха факли в негова част. Част от тях обаче се озоваха на пътя на нападателя и той се подхлъзна на една от изгорелите тръби.

За щастие, не се стигна до нищо по-сериозно, така че очакваме Санчез да покаже най-доброто от себе си в следващите две години в Лига 1.

Alexis Sánchez with nearly the fastest injury sustained at a new club in the history of football. (🎥 @InfosOM_) pic.twitter.com/w3cEFwckOB