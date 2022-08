ПСЖ праща доскорошни звезди в пета лига

Две от доскорошните звезди на ПСЖ могат да заиграят в петото ниво на френския футбол, съобщава "Екип". Това са Андер Ерера и Идриса Гей, които не са желани от новия треньор на парижани Кристоф Галтие, но отказват да бъдат продадени.

По тази причина ръководството на ПСЖ е решило да ги прати във втория отбор на клуба - Насионал 3, който се подвизава в пета дивизия. 32-годишните Ерера и Гей тренират отделно от отбора заедно с още четирима играчи - Юлиан Дракслер, Мауро Икарди, Рафиня и Тило Керер, на които се търсят нови отбори.

The French striker @a_kalimuendo signs with @staderennais as part of a permanent transfer.



Paris Saint-Germain wishes Arnaud much success in the Stade Rennais jersey.https://t.co/zel2k3fIx6