Пике сменил Шакира с 23-годишна студентка

Последните новини след скандалните разкрития миналия месец за изневярата на звездата на Барселона Жерар Пике, довела до раздялата му със световноизвестната певица Шакира, са че футболистът има връзка с негова служителка. Дамата, спечелила сърцето на известния футболист, е с 12 години по-млада от него, тя е студентка, която същевременно работи в компанията на Пике.

Според близки до двойката, те много внимавали да не бъдат заснети заедно и връзката им да не се афишира. Не е известно дали връзката е започнала по време на брака на Пике с Шакира или след раздялата им.

23-годишната студентка по връзки с обществеността Клара Чиа Марти работи за продуцентската компания на известния футболист.

