Спортът по ТВ в неделя (14 август)

09.50 Формула "Е": Световен шампионат, Сеул Евроспорт 1

10.00 Европейско първенство по плувни спортове БНТ 3

11.15 Колоездене: Европейско първенство в Мюнхен, общ старт, мъже Евроспорт 1

13.00 Мотокрос: Световен шампионат в Финландия, MX2, първо състезание Евроспорт 2

13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

14.00 "Лориен" - "Лион" Диема спорт

14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Финландия, MXGP, първо състезание Евроспорт 2

14.30 "Санкт Паули" - "Магдебург" Диема спорт 3

14.30 "Хановер" - "Регенсбург" Нова спорт

15.30 "Аякс" - "Грьонинген" МАХ Спорт 1

15.30 Спортна гимнастика, европейско първенство БНТ 3

16.00 "Нотингам" - "Уест Хем" Диема спорт 2

16.00 "Аячо" - "Ланс" Диема спорт

16.00 Мотокрос: Световен шампионат в Финландия, MX2, второ състезание Евроспорт 2

16.30 "Майнц" - "Унион" Диема спорт 3

16.45 Колоездене: "Арктик рейс", четвърти етап Евроспорт 1

17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Финландия, MXGP, второ състезание Евроспорт 2

18.05 "Ница "- "Страсбург" Нова спорт

18.30 "Кадис" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4

18.30 "Челси" - "Тотнъм" Диема спорт 2

18.30 "Байерн" - "Волфсбург" Диема спорт 3

19.00 Европейско първенство по плувни спортове БНТ 3

19.00 Колоездене на писта: Европейско първенство в Мюнхен, четвърти ден Евроспорт 1

19.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2

19.30 "Фиорентина" - "Кремонезе" МАХ Спорт 2

19.30 "Лацио" - "Болоня" МАХ Спорт 3

20.00 ЦСКА - "Септември" Диема спорт

20.00 "Визела" - "Порто" Ринг

20.30 "Валенсия" - "Жирона" МАХ Спорт 4

21.45 "Салернитана" - "Рома" МАХ Спорт 3

21.45 "Брест" - "Марсилия" Диема спорт 2

21.45 "Венеция" - "Дженоа" Нова спорт

21.45 "Специя" - "Емполи" Ринг

22.00 "Алмерия" - "Реал" МАХ Спорт 4

22.00 Наскар, състезание във Вирджиния МАХ Спорт 2

23.00 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 1

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