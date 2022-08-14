09.50 Формула "Е": Световен шампионат, Сеул Евроспорт 1
10.00 Европейско първенство по плувни спортове БНТ 3
11.15 Колоездене: Европейско първенство в Мюнхен, общ старт, мъже Евроспорт 1
13.00 Мотокрос: Световен шампионат в Финландия, MX2, първо състезание Евроспорт 2
13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
14.00 "Лориен" - "Лион" Диема спорт
14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Финландия, MXGP, първо състезание Евроспорт 2
14.30 "Санкт Паули" - "Магдебург" Диема спорт 3
14.30 "Хановер" - "Регенсбург" Нова спорт
15.30 "Аякс" - "Грьонинген" МАХ Спорт 1
15.30 Спортна гимнастика, европейско първенство БНТ 3
16.00 "Нотингам" - "Уест Хем" Диема спорт 2
16.00 "Аячо" - "Ланс" Диема спорт
16.00 Мотокрос: Световен шампионат в Финландия, MX2, второ състезание Евроспорт 2
16.30 "Майнц" - "Унион" Диема спорт 3
16.45 Колоездене: "Арктик рейс", четвърти етап Евроспорт 1
17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Финландия, MXGP, второ състезание Евроспорт 2
18.05 "Ница "- "Страсбург" Нова спорт
18.30 "Кадис" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4
18.30 "Челси" - "Тотнъм" Диема спорт 2
18.30 "Байерн" - "Волфсбург" Диема спорт 3
19.00 Европейско първенство по плувни спортове БНТ 3
19.00 Колоездене на писта: Европейско първенство в Мюнхен, четвърти ден Евроспорт 1
19.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2
19.30 "Фиорентина" - "Кремонезе" МАХ Спорт 2
19.30 "Лацио" - "Болоня" МАХ Спорт 3
20.00 ЦСКА - "Септември" Диема спорт
20.00 "Визела" - "Порто" Ринг
20.30 "Валенсия" - "Жирона" МАХ Спорт 4
21.45 "Салернитана" - "Рома" МАХ Спорт 3
21.45 "Брест" - "Марсилия" Диема спорт 2
21.45 "Венеция" - "Дженоа" Нова спорт
21.45 "Специя" - "Емполи" Ринг
22.00 "Алмерия" - "Реал" МАХ Спорт 4
22.00 Наскар, състезание във Вирджиния МАХ Спорт 2
23.00 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 1
14 Август, 2022 08:18 1400
Спортът по ТВ в неделя (14 август)
Ето какво може да гледаме днес
09.50 Формула "Е": Световен шампионат, Сеул Евроспорт 1
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